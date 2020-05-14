Москва, , 21:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин допускает, что ограничительные меры, введённые в столице из-за эпидемии коронавируса, могут быть ослаблены к концу месяца. Об этом он заявил 14 мая в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, для принятия решения необходимо «пожить неделю-другую» в текущем режиме, чтобы увидеть «как аукнутся» майские праздники и открытие ряда производств в столице.

Напомним, ранее режим самоизоляции в Москве был подлён до 31 мая включительно. При этом с 12 мая в столице начат первый этап ослабления ограничительных мер, в частности возобновилась работа промышленных и строительных мероприятий.