Санкт-Петербург, , 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. Об этом 14 мая сообщается на официальном сайте торгово-развлекательных центров.

МЕГА возвращается к работе Фото: mega.ru

В регионе начали действовать объявленные с 12 мая губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко послабления. С 15 мая ограничения на работу торгово-развлекательных комплексов на территории региона постепенно снимаются.

«По рекомендациям местных органов власти мы предусмотрели ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра», — говорится в сообщении МЕГА.

Помещения и места общего пользования ТРЦ будут чаще дезинфицироваться. Кроме того, в ТРЦ МЕГА предусмотрен ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра: установлены дополнительные дезинфицирующие средства для рук, увеличена частота и интенсивность дезинфекций мест общественного пользования, введена регулярная очистка системы кондиционирования воздуха на всей территории МЕГА.

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Помимо этого, в соответствии с рекомендациями местных властей, детские площадки, кафе, рестораны, кинотеатры, семейные комнаты останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Также покупателей предупреждают, что при посещении ТРЦ ношение индивидуальных средств защиты (маска, респиратор) является обязательным, как и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

«Для выполнения предписаний местных органов власти и в случае высокой заполняемости центра, препятствующей возможности соблюдения социальной дистанции, доступ в МЕГУ «Парнас «может быть временно ограничен», — отметили в ТРЦ.

Время работы основных магазинов и МЕГИ с 15 мая следующее будет таким: МЕГА: с 10:00 до 21:00 мск, «Ашан» с 8:30 до 22:00 мск, OBI с 8:00 до 22:00 мск. Магазин ИКЕА закрыт, работает только пункт выдачи интернет-заказов: круглосуточно.

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