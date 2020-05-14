Владимир, , 21:48 — REGNUM Во Владимирской области четыре тысячи медицинских работников и прочего персонала, работающие с пациентами с COVID-19, получили федеральные выплаты за апрель. Об этом 14 апреля рассказал директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

Федеральный центр выделил Владимирской области 115 млн рублей на стимулирующие выплаты. Выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам станций и отделений скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического звена и стационаров зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года и категории персонала.

Выплаты в соответствии с постановлением правительства РФ № 484 составили по 50 тысяч рублей для врачей, работающих с коронавирусными пациентами, для медработников среднего звена — 25 тысяч, водителей — 25 тысяч. По постановлению № 415 врачи скорой помощи получили дополнительно более 22 тысяч рублей, медработники среднего звена — более 11 тысяч, фельдшеры по приему вызовов — более пяти тысяч рублей.

Также в апреле были дополнительные региональные выплаты получил медперсонал и прочие категории работников, задействованных в оказании медпомощи пациентам c COVID-19. Водители скорой помощи получили 10 тысяч рублей, врачи-лаборанты, задействованные в диагностике, — 22 тысячи рублей.

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