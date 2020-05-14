Москва, , 21:37 — REGNUM Онлайн-магазин компьютерных игр Epic Games Store не справился с потоком клиентов после того, как в нем бесплатно начали раздавать игру Grand Theft Auto V (GTA V).

Grand Theft Auto V (GTA V) — это компьютерная экшн-игра с открытым миром, которая была издана компанией Rockstar Games. В 2018 году совокупные продажи GTA V на всех платформах превысили 95 миллионов копий. Таким образом, данная игра уступает по продажам лишь Tetris и Minecraft.

В период пандемии было решено некоторое время распространять игру бесплатно через онлайн-платформу Еpic Games. Однако серверы магазина платформы Epic Games не выдержали наплыва пользователей.

«Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры», — сказано в сообщении магазина в Twitter.

В компании обещают, что интенсивно работают над устранением проблемы.