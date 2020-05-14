Москва, , 21:38 — REGNUM Обязанности носить перчатки и маски на улицах Москвы нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В масках и перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, Собянин отметил, что обязанность носить перчатки и маски не распространяется на перемещения по улице.

«На этой стадии обязательных предписаний нет. С другой стороны, если вы едете на работу, находитесь в метро в маске и перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — заявил Собянин.

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