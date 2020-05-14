Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Рейс из Испании в Петербург с соотечественниками задержали на два часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Рейс «Аэрофлота» AFL2549 из Барселоны должен был приземлиться в Петербурге еще в 21:00 мск, однако его не ждут ранее 22:50 мск.

Борт сначала забрал граждан России с Тенерифе, затем сделал остановку в Барселоне, а после высадки части пассажиров в Петербурге направится в Москву.

Ожидается, что в «Пулково» самолет покинут 76 жителей Северной столицы и Ленобласти, а также несколько человек из ближайших регионов.

В петербургском аэропорту самолет встретят представители Роспотребнадзора, чиновники и полиция. Сразу после приземления на борту самолета всех пассажиров проверят медики, в частности, измерят им температуру. При наличии малейших симптомов заболевания человека сразу направят в больницу.

Далее все пассажиры по выделенному коридору пройдут в отдельную зону здания аэропорта, где у них возьмут тесты на коронавирус. Каждый должен будет провести в изоляции 14 дней. Петербуржцев и жителей Ленобласти развезут по домам на автобусах, остальным придется направиться в обсерватор в Курортном районе.

Дома прилетевшие должны будут предупредить свою поликлинику о том, что они прибыли из-за границы, и не нарушать режим самоизоляции. Его соблюдение будут контролировать полицейские, медики и представители Роспотребнадзора.

За полтора месяца в «Пулково» прибыло порядка 30 подобных рейсов из более чем десятка стран, которыми в Петербург вернулись 2 тыс. человек.

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