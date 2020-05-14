Москва, , 21:17 — REGNUM Партия «Единая Россия» собрала 402 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые будут направлены на помощь медикам и людям в трудной ситуации в условиях пандемии. Об этом сообщил в социальных сетях глава партии Дмитрий Медведев.

«На сегодняшний день «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований», — сообщил Медведев.

Он подчеркнул, что данные средства пойдут на оказание помощи медикам, борющимся с коронавирусом, а также людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации в условиях пандемии.

Также Медведев рассказал, что с согласия Министерства здравоохранения партия «Единая Россия» закупит реанимобили и аппараты ИВЛ. Это оборудование будет передано наиболее нуждающимся регионам.