Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски.
По словам чиновника, Минпромторг разработал методические рекомендации по соблюдению гражданами России «масочного режима» в торговых объектах.
Евтухов подчеркнул, что любой магазин сейчас не просто в праве, а «обязан не отпускать нарушителю (без маски. — ИА REGNUM) товар».
Он уточнил, что речь идет об обслуживании на кассе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России власти установили так называемый «масочный режим». Гражданам запрещено появляться в общественных местах и транспорте без медицинских масок, а иногда и без перчаток.
Однако с правовой точки зрения такого режима не существует.