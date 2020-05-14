Москва, , 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски.

По словам чиновника, Минпромторг разработал методические рекомендации по соблюдению гражданами России «масочного режима» в торговых объектах.

Евтухов подчеркнул, что любой магазин сейчас не просто в праве, а «обязан не отпускать нарушителю (без маски. — ИА REGNUM) товар».

Он уточнил, что речь идет об обслуживании на кассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России власти установили так называемый «масочный режим». Гражданам запрещено появляться в общественных местах и транспорте без медицинских масок, а иногда и без перчаток.

Однако с правовой точки зрения такого режима не существует.