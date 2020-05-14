Екатеринбург, , 21:02 — REGNUM МВД и ФСБ попросят проверить деятельность экоактивистов, которые ранее высадили деревья на территории уральского вуза. Об этом заявил первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик на брифинге.

После заседания экологического совета при мэрии города Ковальчик сказал, что на встрече звучали следующие оценки акции: «самоуправство», «введение в заблуждение», «незаконные действия в период карантина». Теперь мэрия обратится в силовые структуры, чтобы те дали правовую оценку произошедшему.

Чиновники считают, что Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) и вовсе не проводил никаких вырубок, была проделана лишь «санитарная чистка».

Как сообщало ИА REGNUM, активисты посадили новые деревья взамен вырубленных. Ранее прокуратура признала действия вуза по вырубке деревьев неправомерными.

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