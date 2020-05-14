Рим, , 20:59 — REGNUM В Италии за последние сутки скончались ещё 262 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 14 мая в национальной службе гражданской обороны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом в стране достигло 31 368.

Сообщается также, что за сутки на территории Италии выявлено 992 новых случая заражения, общее число выявленных инфицированных возросло до 223 096 человек.

За последний день в стране выздоровели и были выписаны из больниц 2747 пациентов, их общее число достигло 115 288 человек.