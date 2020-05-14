Красногорск, , 20:51 — REGNUM В Московской области предстоящей ночью и утром 15 мая ожидаются заморозки до — 2 °C. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 15 мая по области ожидаются заморозки в воздухе от — 2 до 0 градусов», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в связи с похолоданием возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, а также использования гражданами самодельных нагревательных устройств.

В ведомстве призвали граждан проявлять осторожность. В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или электроприбора рекомендуется немедленно его обесточить.