Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Жителям Ленинградской области начали бесплатно раздавать маски. Волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия» до 25 мая раздадут более 250 тысяч средств индивидуальной защиты, так необходимых в эпоху пандемии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Пассажиры в масках выходят из электрички Дарья Драй © ИА REGNUM

Запустить масштабную волну по обеспечению населения средствами защиты было решено после того, как президент России Владимир Путин отменил с 12 мая «режим нерабочих дней», а Ленинградская область начала поэтапно выходить из карантина.

Напомним, жителям ряда районов разрешено выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. А во время похода в магазин, аптеку, парикмахерскую или поездки на работу обязательно нужно надеть маску.

Читайте также: Ленинградская область будет отменять ограничения по «принципу светофора»

«В сложившейся ситуации главное не паниковать и соблюдать все меры профилактики, в том числе носить маски для защиты от коронавируса», — отметил секретарь регионального отделения партии, глава Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Чтобы поддержать жителей региона, особенно тех районов, которые попали в «красную зону» из-за продолжающегося роста числа зараженных коронавирусной инфекцией, волонтеры начали раздавать прохожим маски на автобусных остановках, у супермаркетов и больниц.

Как отметили в пресс-службе партии, при поддержке губернатора региона Александра Дрозденко маски для жителей Ленинградской области приобретены на средства регионального бизнес-сообщества. Акция «Берегите себя и окружающих» уже стартовала во Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах. Средства индивидуальной защиты оплатили ПАО «Группа ЛСР» и инвестиционная компания «Евроинвест».

Читайте также: В Ленобласти маски стали обязательными в 29 населенных пунктах

Отметим, ранее депутат Законодательного собрания Ленобласти Олег Зеваков предложил губернатору Ленобласти раздавать медицинские маски бесплатно. По его подсчетам, не каждая семья региона может себе позволить полностью обеспечить себя медицинскими масками, которые из-за пандемии стали намного дороже. По его подсчетам, комплект маска и перчатки стоит 50 рублей.

Поскольку их нужно менять раз в два часа, минимум на восемь часов и 20 рабочих дней, получается четыре тысячи на одного человека, а если на семью и детей, то все 10 тысяч рублей. Идею Зевакова поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 69 новых носителей SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти отменили карантин в Пикалёво и Первомайском

Читайте развитие сюжета: В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая