Париж, , 20:42 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса во Франции достигло отметки в 27,4 тыс. после того как за последние сутки в стране скончался от COVID-19 ещё 351 человек, сообщает 14 мая министерство здравоохранения Франции.

По данным ведомства, на сегодняшний день во Франции в списках умерших числится 27 425 человек.

Из этого числа в больницах умерло 17 224 человека, а ещё 10 201 скончался 10 201 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции с 11 мая начали ослаблять ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса.

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