Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM В Екатеринбурге главврач больницы №24 получил выговор за то, что из учреждения была выписана 90-летняя женщина, имеющая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что женщина находилась в госпитале для ветеранов войн и у неё обнаружили коронавирус Вдову ветерана перевели в горбольницу №6, а оттуда — в ЦГКБ № 24 для проведения компьютерной томографии.

По итогам обследования гражданке предложили госпитализацию. Но она письменно отказалась. Её санитарным транспортом доставили до дома. При этом, по данным прокуратуры, она подлежала госпитализации в обязательном порядке. Сейчас пожилая женщина находится на лечении в больнице Верхней Пышмы.

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