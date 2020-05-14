Москва, , 20:31 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Флоранс Парли, они обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, контроль над вооружениями другие вопросы двустороннего сотрудничества, об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Министры обменялись мнениями в отношении обстановки в Европе, на Ближнем Востоке и в северной Африке, а также «сверили часы» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате «2+2» в сентябре прошлого года.

Шойгу предложил до конца текущего года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, спланировать обмен слушателями военных академий. Кроме того, он подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в августе-сентябре 2020 года в международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх.

Ранее сообщалось, что в связи с совместными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции Минобороны РФ нарастило партнерские контакты с иностранными военными ведомствами.