Челябинск, , 20:19 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве одного из зданий театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Объект вспомогательного назначения возводили в рамках государственного контракта в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. При этом были приняты и оплачены невыполненные работы и не поставленная офисная мебель, считают следователи. Ущерб областному бюджету превысил 920 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратуры были переданы в следственные органы. И Главное следственное управление регионального главка полиции завело дело по факту мошенничества в крупном размере. А Следственный комитет проверяет должностных лиц областного минстроя и учреждения «Челябоблинвестстрой».