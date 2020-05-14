Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс».

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»

"Руководство компании «Россети Ленэнерго» продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий относительно работ по прокладке кабельных линий, выполненных в 2015—2016 годах», — прокомментировали данное сообщение корреспонденту ИА REGNUM в самой компании «Ленэнерго».

Ранее сообщалось, что в 20 офисах в Петербурге и Москве проходят обыски. Связаны они с пропажей 70 млн рублей из общей суммы, выделенной на закупку кабелей при строительстве «Зенит Арены».

41-летний Алексей Горячев начал работу в ПАО «Ленэнерго» в январе 2018 года с должности советника генерального директора компании. С февраля 2019 года занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Отметим, что до указанного периода Горяев занимал руководящие должности в коммерческих структурах Санкт-Петербурга.

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