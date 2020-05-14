Анкара, , 20:13 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Турции за последние сутки увеличилось более чем на 1,6 тыс, сообщил 14 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

С учётом этих данных, общее число заражённых превысило в Турции 144 тыс., а за последние сутки умерли 55 пациентов.

«Сегодня выявлены 1635 новых случаев, всего заражено 144 749. Мы потеряли за сегодняшний день 55 больных, всего смертей от коронавируса 4007. Излечившимися сегодня признаны 2315 пациентов, а всего выздоровевших 104 030», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всём мире выявлено более 4,1 млн зараженных коронавирусом, из которых 287 тыс. человек умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом