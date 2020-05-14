Москва, , 20:15 — REGNUM Отец бойца Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов очнулся после комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщил телеканалу «360» друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

Напомним, накануне, 13 мая, ряд СМИ сообщил, что Нурмагомедов-старший, госпитализированный в военный госпиталь в Москве с подозрением на пневмонию, находится в коме. Вчера 57-летний тренер перенес операцию на сердце. Ранее он также сдал анализ на коронавирус, но результаты теста пока неизвестны.

«Он [Абдулманап Нурмагомедов] сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — рассказал Рабаданов.

По его словам, тренер простудился, после того как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы. Однако к врачам он обратился, только когда состояние ухудшилось.

Его доставили во вторую городскую больницу Махачкалы, где провели интенсивное лечение. Как отметил Рабаданов, там Абдулманапу Нурмагомедову ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но дает осложнение на другие органы. После этого вызвали санитарный самолет, на котором его доставили в московский госпиталь.

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