14 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Игорь Бекшаев, , 20:11 — REGNUM Вспоминаем Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 14−19:

Мозаика в Сант-Аполлинаре в Равенне Monachos.net

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».

Христос подчеркивает очевидную ценность для Царства Божьего людей добрых и незлобивых, готовых всегда прийти на выручку, оказать помощь ближнему. Такие, по Его словам, «свет миру», который светит перед народами исполняемыми ими делами, совершая тем самым закон. И Сам Он возводит закон в совершенство, избегая всякого писанного крючкотворства, но по доброй природной воле, склонной к тому, чтобы распознавать дела Божии как добросовестное служение людям ради их жизни и утверждения себя в добре. Добросовестность — это не какая-то ущербность «низов», выручающих друг друга просто из чувства самосохранения, не имея за этим чувством никаких иных мотивов. Это и есть высший мотив: искать согласия, оказывая друг другу содействие и благорасположение.

Поль Гюстав Доре. Христос. 1877

Знатные люди в те времена — и эта мысль поддерживалась религией — считали свое высокое положение отметиной от Бога, богатство считалось признаком праведности. Высокое положение не просто так дается, оно знак свыше, награда за какие-то отменные качества. И отмеченным таким знаком, считалось, ничего другого не надо во свидетельство своего избранничества. Да и самое примитивное религиозное сознание о чём обычно склонно просить «высшие силы»? О богатстве, конечно, о власти. О победе над врагами, на эту власть посягающими. Занятая такими «мотивами» религия скатывалась в язычество. Власть и деньги создают людям властным чувство исключительности. Деньги им не нужны для пропитания, приобретения самого необходимого, это даже кажется им унизительным. Это в первую очередь статус и свидетельство собственных талантов, признанных где-то «наверху».

Да и в наше время, сегодня люди высокого положения, даже не будучи хоть в какой-то мере религиозными, всерьез убеждены, что само их положение — это отметина таланта. Что они умнее прочих, обладают редчайшими качествами, которыми обделена большая часть человечества. Поэтому когда открывают свои рты публично и выплескивают свои глупости на всеобщее обозрение, скорее всего, считают, что делятся плодами глубочайших размышлений, благо средства массовой информации за неимением кого еще спросить, чтоб потом было смешно и обсуждаемо в качестве курьеза, к таким в основном и липнут. Знают, где поживиться, чтобы и народ рассмешить, и себя показать. Чувство собственной значимости, возросшее к прочему на столь шатких основаниях, как «высокое положение в обществе», затмевает человеку разум.

Христос, заметим, и фарисеев пытался притчами учить быть скромнее, несмотря на то, что это было сложно в условиях, в которые они сами себя поставили: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ибо уж такова привычка у кичащихся людей — обозначить себя выше прочих, утратив чувство меры даже по отношению к собственному кругу.

Эль Греко. Апостол Святой Павел. 1614

«Почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый заботься, но каждый и о других», — вторит апостол Павел, подтверждая, что это и есть тот самый закон, ни одна «буква» из которого не будет вычеркнута, пока не начнет исполняться всеми. Исполняемое братолюбие, добротолюбие является неписанным законом, не исчерпываемым никаким множеством статей закона писанного. Это «малейшая заповедь», которой только и стоит обучать людей. Кто исполняет ее и исполнением обучает, тот высшим выглядит не в глазах, конечно, испорченного мира, а в глазах Бога и людей, ожидающих пришествия Царства Отца. Нарушающий же эту заповедь теряет всякую ценность перед Богом, каким бы ценным он себе ни казался в преходящем мире.

Правила, по которым живет мир, невольно склоняет людей небесталанных стремиться занять достойное положение и не останавливаться в достижении таких «высот». Но чем «выше», тем, случается, сложнее сохранить чувства, которые Христос учит хранить и взращивать, чтобы не отпасть от вечности, будучи затянутым временным. Что считается ущербным у мира, то высоко у Бога, и наоборот, Иисус говорит, что не надо стесняться и бояться быть светом миру, даже если мир этого света не видит.