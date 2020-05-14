Сухум, , 20:10 — REGNUM В Абхазии за сутки 27 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, у двоих из них результат оказался положительным. Об этом сообщают 14 мая в опретивном штабе республики.

Согласно последним данным, общее число выявленных инфицированных в Абхазии достигло 17 человек, один пациент с диагнозом COVID-19 скончался.

Сообщается, также, что в течение суток восемь человек были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». Всего на сегодняшний день в республике излечились десять пациентов.