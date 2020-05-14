Москва, , 20:08 — REGNUM В Москве после осложнений, вызванных коронавирусом, скончался генеральный директор и учредитель ООО «Нальчикский молочный комбинат» Шамсудин Якубов. Выходец из Чечни, он лечился в столице, но врачам не удалось его спасти, пишет ИА «Чечня сегодня».

По данным портала, ранее от этой же болезни скончался отец Шамсудина Якубова — Шамхан Якубов. Директору молкомбината, известного в разных регионах РФ таким брендом, как «Чабан», было всего 49 лет. Знавшие его люди рассказывают о Шамсудине как о глубоко верующем человеке и талантливом руководителе.

Напомним, Нальчикский молочный комбинат является одним из крупнейших в СКФО заводов по производству молочной продукции. За 22 года продукция предприятия из Кабардино-Балкарии нашла своих покупателей во многих субъектах РФ.