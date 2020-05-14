Москва, , 19:58 — REGNUM Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин считает, что критика западных стран в отношении действий России и Китая по борьбе с коронаврирусной инфекцией обусловлена нежеланием признавать свои собственные ошибки.

«Есть хорошая русская поговорка: «На воре шапка горит». Дело в том, что у населения Британии и США возникает много серьезных вопросов к уровню и качеству медицины в этих странах. И, учитывая что Китай и Россия справляются с пандемией намного успешнее, у населения естественно есть вопросы — почему мы, более развитые, великие страны, тогда так плохо себя чувствуем? Почему хуже готовы в проблеме? Почему у нас такая неадекватная медицина, почему у нас такие медленные неадекватные действия правительств? И соответственно, власти США и Британии пытаются «перевести стрелки». Признавать свои ошибки они не имеют никакого желания, а вот обвинять Россию и Китай — это пожалуйста», — рассказал Павел Данилин в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

«Дональд Трамп говорит о том, что Китай собственно «запустил» этот вирус, что неправильно информировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) — что отчасти верно, Китай информировал ВОЗ о тяжелых случаях, а о легких не информировал. Это, в принципе, допустимо, но с медицинской точки зрения не очень хорошо», — подчеркнул эксперт.

«Россия в этом отношении ведет себя кристально чисто. И тогда Дональд Трамп придумал тему о занижении количества смертных случаев. Конечно, ведь если у нас около двух тысяч, а у них — около 50 тысяч, то получается нехорошо, приходится объясняться. Но надо сказать, что в США действительно летальность выше, чем российская, примерно в 10 раз, даже чуть больше. В Британии чуть поменьше, но все равною, больше, чем в России. Есть страны, в которых этот показатель — количество смертельных случаев на миллион — гораздо выше, чем в США или Британии. Это Швеция, Бельгия, совсем маленькие страны, типа Сан-Марино, но там вообще показатели «запредельные» за счет малого количества населения», — отметил Павел Данилин.

«Но дело в том, что мы достаточно быстро приняли меры по сдерживанию инфекции, достаточно быстро приняли меры по поставке оборудования, по подготовке больниц, когда многие страны еще вообще не «заморачивались» этим вопросом. Например, всего в России 43 тысячи аппаратов ИВЛ, это примерно по проценту на миллион выше всех стран Европы. В США их больше, но у нас процент на миллион все равно выше. США это, конечно, не нравится, им приходится это объяснять своему населению. А у читывая. что аппаратов у нас 43 тысячи, а находится на них полторы тысячи человек, то получается что в целом мы ничего так справляемся. По койко-местам в США было в свое время очень большое сокращение. У нас тоже такое было в последние годы. Но сейчас у нас занято приблизительно 92 тысячи койко-мест, но на самом деле половину можно было и не занимать, потому что сейчас на них находятся люди с легкой формой пневмонии без симптомов. А резерв коек — около 50 тысяч, то есть, больше чем треть. Так что у нас в целом все более — менее нормально, а у них люди лежат в коридорах. И это тоже приходлщится объяснять своим избирателям, а не хочется. Поэтому выходят солидные издания со стоятьями о том, что у нас занижаются ключеевые цифры», — продолжил директор ЦПА.

«Если мы посмотрим статистические данные, то мы увидим, что у нас прирост смертности по сравнению с прошлым апрелем составляет 1 900 человек, и предположим, что тому виной коронавирус. Но можем ли сказать, что это очень выбивается за пределы? Но в 2018 году тоже был резкий прирост смертности, например, в мае, по сравнению с предыдущим годом. А летом 2010 года, когда горели торфяники в Подмосковье, был действительно выбивающаяся за рамки цифра — 15 тысяч смертей. Это серьезно, это действительно требует изучения — прирост в более чем 50% от среднего числа смертей. А в текущем случае мы не видим пока даже выхода за статистическую погрешность. Понятною, что кто-то умирает от инфаркта, люди нервничаю, у кого-то проблемы с новообразованиями. Все это объяснимо, все это понятно. Но говорить о том, что мы занижаем какие-то цифры? Хорошо, представим, что кто-то умер от новообразования, которое «подстегнул» коронавирус. Но если посчитать все месте, все равно получится процентов 15−20 в общем. Потом, у нас есть установка на обязательное вскрытие всех умерших, имевших положительную реакцию на коронавирус, причины смерти мы изучаем досконально», — рассказал эксперт.

«Может быть, в иностранных государствах «мухлюют» со статистикой, потому что у них много разных статей расхода на коронавирус, например, похоронные деньги, страховка по лечению, и тому подобное. Поэтому, я не исключаю, что там какие-то цифры и завышаются. А нам тут занижать смысла никакого нет. Может, кто-то и хотел бы завышать. потому что у нас тоже выделяются деньги на лечение больных с коронавирусной инфекцией, но этого не делается, потому что за это точно будут отрубать руки», — завершил свой комментарий Павел Данилин.