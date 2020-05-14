Лима, , 19:57 — REGNUM Более 90 сотрудников полиции и военнослужащих погибли от последствий заболевания COVID-19 в Перу. Об этом 14 мая сообщает газета Gestion.

По данным издания, положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 4098 сотрудников Национальной полиции Перу, из них скончались 82 человека.

Среди военнослужащих выявлено 1172 случаев заражения коронавирусом, из них скончались семь человек.

Всего в Перу на сегодняшний день выявлено 76 306 случаев заражения коронавирусом, из них 24 324 человека выздоровели, 2169 пациентов скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Перу объявили о достижении пика распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу объявили о достижении пика в распространении коронавируса