Магас, , 19:40 — REGNUM В Ингушетии рынок в городе Назрани продолжает оставаться закрытым. Информация о якобы открытии торгового предприятия не соответствует действительности, пишет интернет-газета «Ингушетия».

В администрации торгового комплекса сообщили, что видео, на котором продавцы находятся в торговых залах, снято в момент, когда они пришли проверить, не пострадали ли их предприятия из-за ливня.

«Молодых людей призвали не слоняться без дела по рынку и не вводить в заблуждение интернет-пользователей публикацией в интернете ложной информации, заверив, что торговый комплекс не откроют до соответствующих распоряжений», — пишет газета.

Напомним, в Ингушетии уже больше полутора месяцев не работают большинство предприятий в связи с запретами, веденными режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Власти республики продлили режим ограничений до 1 июня.