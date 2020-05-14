Севастополь, , 20:04 — REGNUM В городе-герое Севастополе запустили цикл видеоэкскурсий по памятным местам города-героя. Об этом корреспондент ИА REGNUM 14 мая сообщила представитель волонтёрного регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Александра Шилова.

«В наших видеоэкскурсионных роликах волонтёры рассказывают о важнейших исторических местах города: 19-й береговой батарее и мемориале, на месте которого в 1943 году при исполнении боевого задания погиб экипаж самолёта Ил-45-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС ЧФ. В них могут принять участи пользователи соцсетей», — отметила представитель штаба.

Волонтёры надеются, что акция поможет не только горожанам, но и жителям других городов скрасить время, проведённое дома в рамках режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Севастополе отпраздновали 237 годовщину с момента основания Черноморского флота. По информации главкома ВМФ России Николая Евменова, в ближайшее время в распоряжение флота поступит более десяти новых кораблей.

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