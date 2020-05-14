Севастополь, 14 мая 2020, 20:04 — REGNUM В городе-герое Севастополе запустили цикл видеоэкскурсий по памятным местам города-героя. Об этом корреспондент ИА REGNUM 14 мая сообщила представитель волонтёрного регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Александра Шилова.
Волонтёры надеются, что акция поможет не только горожанам, но и жителям других городов скрасить время, проведённое дома в рамках режима самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Севастополе отпраздновали 237 годовщину с момента основания Черноморского флота. По информации главкома ВМФ России Николая Евменова, в ближайшее время в распоряжение флота поступит более десяти новых кораблей.
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