Москва, , 19:35 — REGNUM В Москве отменят штрафы для водителей за ошибки в номере автомобиля при его привязке к цифровому пропуску. Об этом сообщается 14 мая в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что у столичных властей «нет никакой цели сбора штрафов» с автомобилистов.

«Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску», — отметил чиновник.

В департаменте напомнили, что проверить привязку транспортного средства к пропуску можно при помощи Telegram-бота @MosAutoCheckBot или в приложении «Московский транспорт». Заявление на отмену штрафа в электронном виде можно подать на порталах mos.ru и avtokod.mos.ru.