Магас, , 19:30 — REGNUM В Ингушетии может открыться уже 1 июня для приема туристов курорт в Джейрахском районе. В курортной зоне расположены медицинские учреждения, и они могут быть открыты в числе первых, с кого снимут ограничения после поэтапной отмены режима самоизоляции, пишет «Российская газета».

По данным издания, клиника в Джейрахе открыта в конце 2019 года. Минимальный тур, в который входит проживание, трехразовое диетическое питание и ряд лечебных процедур, рассчитан на семь дней.

Что касается традиционных туров выходного дня, то их открытие отложено пока до 15 июля. В это время уже планируют открыть гостиницы и предприятия общественного питания.

При этом будут сохранены правила самоизоляции, в том числе ношение масок и перчаток. В гостиницах будет дважды в день проводиться дезинфекция, а столы в кафе будут выставлены с учетом социального дистанцирования.