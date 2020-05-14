Тамбов, , 19:25 — REGNUM В Тамбовской области по итогам января-апреля 2020 года количество автомобильных аварий снизилось на 10%, число погибших и раненых уменьшилось соответственно на 5% и 6,5%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сотрудники ГИБДД. Тамбовская область 68.мвд.рф

Снижение аварийности — одна из главных задач, поставленных президентом страны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней, ее контролирует лично губернатор Александр Никитин.

По словам начальника УГИБДД УМВД по Тамбовской области Олега Демина, по итогам четырех месяцев этого года количество автомобильных аварий снизилось на 10%, число погибших и раненых — соответственно на 5% и 6,5%. Этого удалось добиться благодаря комплексу мер, предпринятых при межведомственном взаимодействии.

Вместе с тем ситуация на дорогах области продолжает оставаться напряженной. Только за праздничные и выходные дни мая в 24 ДТП погибли четыре человека и 36 получили ранения. Основными причинами аварий автоинспекторы называют выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона и несоответствие скорости конкретным условиям движения, переход пешеходами проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, всплеск аварийности произошёл с участием водителей мототехники. В этой связи на территории региона проходит оперативно-профилактическая акция «Мотоциклист», призванная предупредить правонарушения со стороны водителей мотоциклов и мопедов. Автоинспекторы также уделяют большое внимание пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. В целом делается все возможное, чтобы добиться дальнейшего снижения аварийности на тамбовских дорогах.