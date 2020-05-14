Екатеринбург, 14 мая 2020, 19:18 — REGNUM В Челябинской области сотрудник полиции обвинён в получении взяток. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Полицейский работает в Усть-Катаве начальником смены дежурной части отдела. Следователи полагают, что в 2016—2018 годах он взял денег на сумму больше 19 тысяч рублей от представителя одного из похоронных агентств. Взамен он якобы предоставлял ему сведения об умерших гражданах.
Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. По ходатайству следствия суд отправил полицейского в СИЗО.