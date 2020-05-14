Тверь, , 19:12 — REGNUM Многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере Тверской области необходимо сохранить и в 2020 году. Об этом заявил губернатор ИА REGNUM 14 мая на заседании правительства Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Первым вопросом повестки дня был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета региона в 2019 году.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В прошлом году началась активная реализация национальных проектов. В Тверской области на решение поставленных в нацпроектах задач было направлено 8,6 млрд рублей. Ключевыми приоритетами здесь являлись поддержка семьи и демография, формирование сети безопасных и качественных автомобильных дорог, развитие медицинской помощи населению», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, в 2019 году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, это на 11% выше, чем годом ранее. Расходы областного бюджета составили порядка 62,2 млрд рублей. Профицит бюджета в 2019 году превысил 4,1 млрд рублей. 74% бюджетных средств направили на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса. В 2019 году ремонт проведён в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог. На 69% по сравнению с предыдущим годом в 2019 году увеличилась поддержка муниципалитетов из областного бюджета. Общий объём средств поддержки составил около 7,3 млрд рублей. Налоговые доходы бюджета в 2019 году составили более 48,9 млрд рублей.

Игорь Руденя подчеркнул, что рост поступлений в бюджет в 2019 году был достигнут по всем основным видам налогов, что говорит о росте деловой активности в регионе. Также государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга сократились в три раза, с 118,7 млрд рублей в 2018 году до 39,6 млрд рублей. В 2020 году, обратил внимание губернатор, необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере нашего региона.