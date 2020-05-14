Москва, , 19:09 — REGNUM В клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве скончался врач Иса Ахтаев. У него было осложнение от коронавирусной инфекции, пишет ИА «Грозный-Информ». Уроженец города Шали работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в этой больнице с 2017 года.

В тяжелом состоянии он попал в реанимацию 3 мая. Спасти Ису Ахтаева коллегам не удалось. Он скончался 8 мая.

Как рассказали в больнице, он оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусом с первого дня, как медучреждение перепрофилировали в госпиталь. Коллеги, выражая соболезнование, отзывались об Исе Ахтаеве как об очень отзывчивом человеке, хорошем профессионале, имевшем большой опыт работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне за время борьбы с коронавирусом скончались от новой инфекции два медицинских работника — Рамзан Айдамиров, работавший заместителем главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощ, и лаборант одной из районных больниц Лариса М.

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