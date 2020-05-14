Астрахань, , 19:08 — REGNUM Правительство Астраханской области в ближайшее время ждёт рекомендаций федерального Роспотребнадзора по переходу к первому этапу снятия ограничительных мер. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на совещании 14 мая заявил губернатор Игорь Бабушкин.

«Мы производим расчёты ежедневно. Вот уже в течение последних трёх дней коэффициент распространения коронавируса составил 0, 98, сегодня — 1, 03. На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер. В списке ведомства она находится на 28 месте», — рассказала главный государственный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова.

Если федеральный Роспотребнадзор примет положительное решение о снятии ограничительных мер в регионе, жителям Астраханской области разрешат занятия физкультурой и спортом на улице, прогулки с детьми. Откроются объекты сферы торговли и услуг.

По мнению Бабушкина, при смягчении ограничительных мер будет целесообразным отказаться от пропусков. При этом власти региона подчеркнули, что в случае ухудшения эпидемситуации снова введут ограничения.

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