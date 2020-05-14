Астрахань, 14 мая 2020, 19:08 — REGNUM Правительство Астраханской области в ближайшее время ждёт рекомендаций федерального Роспотребнадзора по переходу к первому этапу снятия ограничительных мер. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на совещании 14 мая заявил губернатор Игорь Бабушкин.
Если федеральный Роспотребнадзор примет положительное решение о снятии ограничительных мер в регионе, жителям Астраханской области разрешат занятия физкультурой и спортом на улице, прогулки с детьми. Откроются объекты сферы торговли и услуг.
По мнению Бабушкина, при смягчении ограничительных мер будет целесообразным отказаться от пропусков. При этом власти региона подчеркнули, что в случае ухудшения эпидемситуации снова введут ограничения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом