Рим, , 19:00 — REGNUM По данным на вечер четверга, 14 мая, в Италии умерли 31 368 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 262, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 195, 12 мая — на 172.

Выздоровели 115 288 человек, за день этот показатель увеличился на 2747 (днем ранее — на 3502).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 992 (днем ранее — на 888). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 223 096. В настоящее время заражены 76 440 человек — на 2017 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.