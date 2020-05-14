Нью-Йорк, США, , 18:54 — REGNUM До ста человек возросло количество детей с воспалительным синдромом в американском городе Нью-Йорке. Об этом 14 мая сообщил в ходе пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

По данным мэра, на сегодняшний день выявлено 100 таких случаев. Из них у 55 детей подтверждено заражение коронавирусом, либо есть антитела к нему.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщал, что на территории всего штата зарегистрировано 100 таких случаев. Куомо сделал предположение, что возрастание случаев воспалительного синдрома может быть связано с заражением коронавирусом. В штате произошло три случая летального исхода среди детей с воспалительным синдромом.

По данным губернатора штата, из 100 случаев воспалительного синдрома у детей возрастом меньше выявлено 5% случаев, у детей до четырёх лет 18% случаев, 29% выявлено у детей от пяти до девяти лет, от 10 до 14 лет — 28%, от 15 до 19 лет — 16%, от 20 до 21 года — 4% случаев.

Ранее ИА REGNUM о предупреждении врачей о поствирусном синдроме у детей. Этот синдром встречается достаточно редко, но при массовых заболеваниях коронавирусной инфекцией будет наблюдаться чаще, хотя и не связан непосредственно с коронавирусом.

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