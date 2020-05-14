Калуга, , 18:51 — REGNUM В медучреждениях Калужской области вылечившимися признаны более 400 пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, сообщает 14 мая пресс-служба правительства области.

Уточняется, что из них 58 человек выписаны из больниц за минувшие сутки.

«По данным на 14 мая, 404 (+58) человека выздоровели», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом отмечено, что прирост заболевших пока превышает темпы излечения ранее выявленных пациентов. В частности, за сутки заболели 98 человек.

Общее число выявленных случаев заражения в регионе составляет 2213 человек.

По последним данным, в Калужской области жертвами эпидемии коронавируса стали 19 человек.

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