Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM В Екатеринбурге следователи проверяют Уральский приборостроительный завод после ЧП с аппаратами ИВЛ, произошедшими в Москве и Петербурге. Об этом пишут свердловские СМИ.

По данным 66.ru, на завод пришли сотрудники СКР. При этом в свердловском областном управлении ведомства и на самом предприятии не дали официальных комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 13 мая в Петербурге произошёл пожар в реанимации. Погибли пять человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. По предварительным данным, мог загореться один из аппаратов. Но пока проверки идут.

На УПЗ корреспонденту ИА REGNUM ранее подтвердили, что поставляли аппараты в больницы Петербурга и Москвы. Но в остальном на предприятии ждут выводов следственных органов.