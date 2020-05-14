Грозный, , 18:38 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с одним погибшим и одним раненым. Машина под управлением 29-летнего водителя врезалась в дерево. В результате он скончался, а его 28-летний пассажир попал в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД МВД по ЧР.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Пролетарское в Грозненском районе утром 12 мая. Водитель BMW — 550i, ехавший в сторону Грозного со стороны селения Садовое, не справился с управлением. Машина, съехав с трассы, врезалась в дерево.

В настоящее время по данному факту ведется проверка. В ГИБДД предупредили граждан о необходимости соблюдения скоростного режима, из-за нарушения которого происходят подобные смертельные аварии.