Рим, , 18:34 — REGNUM Итальянские исследователи установили связь между эпидемией коронавируса и новым воспалительным синдромом у детей, схожим с синдром Кавасаки, сообщает 14 мая издание Lancet.

По данным итальянских учёных, исследовавших данные по провинции Бергамо, число воспалений у детей выросло в 30 раз по сравнению с предыдущими пятью годами.

Аналогичные проявления уже были отмечены в Британии, США и Германии.

В частности, у детей наблюдаются жар, сыпь, боль в животе и рвота, характерные для болезни Кавасаки и инфекционно-токсических шоков.

«Схожая вспышка болезни Кавасаки может произойти в странах, где есть эпидемия SARS-CoV-2», — заключили исследователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее считалось, что коронавирус вызывает острые заболевания у людей пожилого возраста, а дети почти не подвержены его воздействию.

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