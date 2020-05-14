Москва, , 18:17 — REGNUM Рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 в России на сегодняшний день, 14 мая, удалось остановить. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Попова констатировала, что уже 11 дней роста числа выявленных случаев COVID-19 удается избегать.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — рассказала Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты указывают, что коэффициент распространения COVID-19 сегодня впервые упал ниже единицы.