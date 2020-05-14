Ростов-на-Дону, , 18:16 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» встретят пассажиров вывозного рейса из Гоа. Как ожидается, в Ростове-на-Дону высадятся 96 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 мая.

В настоящее время известно о 94 взрослых пассажирах и двух детях в возрасте до двух лет. При этом часть туристов отправят к месту жительства или в ростовский обсерватор. Жители каких регионов прибудут спецрейсом на Дон, пока не уточняется.

Продолжат путь в Москву 319 взрослых пассажиров и 11 детей в возрасте до двух лет.

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