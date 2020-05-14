Москва, , 18:13 — REGNUM Рост числа заболевших COVID-19 удалось остановить на сегодняшний день в России. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава Роспотребнадзора отметила, что к оценке роста заболеваемости нужно подходить очень осторожно. По данным Поповой, уже 11 дней в стране не наблюдается прироста заболеваемости. Регистрируются примерно одинаковые суточные показатели по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост очень незначительный.

По данным на 14 мая показатель по новым случаям заражения оказался ниже, чем за несколько предыдущих дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России, по словам Поповой, продолжается наращивание охвата граждан тестами на коронавирусную инфекцию. В стране уже протестировано более шести млн граждан.

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