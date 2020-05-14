Кишинёв, , 18:12 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 5,5 тыс., сообщила 14 мая на брифинге министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.

По её информации, на сегодняшний день в стране выявлено 5553 заражённых, из которых 194 погибли от вызванных коронавирусом заболеваний.

«На сегодняшний день подтверждено 147 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5553 случаев. На сегодняшний день всего скончались 194 человека», — сказала Думбрэвяну.

По данным молдавского министра здравоохранения, вылечившимися от коронавируса признаны 2228 жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом свыше 4,1 млн. человек, из которых более 287 тыс. умерли.

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