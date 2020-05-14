Владикавказ, , 18:11 — REGNUM В Северной Осетии пока рано снимать ограничения, введенные режимом повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение у специалистов министерства здравоохранения региона, пишет ТАСС.

Как рассказали информагентству в ведомстве, решение о снятии ограничений или их послаблении будет принято на основании развития эпидемиологической ситуации. Для этого проводится ежедневный мониторинг обстановки с распространением коронавируса в республике.

В настоящее время в Северной Осетии, по данным минздрава, в стационарах находятся 838 пациентов, у 134 из них подтвержден диагноз COVID-19. В реанимации находятся 60 человек, из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в республике подтверждено 1943 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 840 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 14 пациентов.