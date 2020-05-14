Москва, , 17:59 — REGNUM «Единая Россия» собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом сообщил зампред Совебеза Дмитрий Медведев.

Средства предполагается направить на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации.

По согласованию с Минздравом деньги пойдут на реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадут наиболее нуждающимся регионам.

Еще часть средств направят на покупку защитных масок и перчаток.

«Уже на следующей неделе начнем их бесплатно раздавать людям с помощью наших волонтерских центров во всех регионах», — сообщил Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал единороссов, прежде всего депутатов Госдумы, членов Совфеда выплатить членские взносы в размере зарплаты за апрель.

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