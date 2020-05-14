Псков, , 18:07 — REGNUM В госпитале ветеранов войн в Пскове выявлен новый очаг заражения коронавирусной инфекцией среди пациентов. Глава региона поручил провести расследование и привлечь к ответственности врачей, если это произошло по их вине. Об этом 14 мая было объявлено во время селекторного совещания медицинских работников Псковской области с главой региона Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время своего выступления главный внештатный инфекционист Псковской области Ирина Сивачева заявила, что на сегодняшний день в регионе выявлено семь очагов коронавируса. Прежние шесть очагов в лечебных учреждениях региона не получили дальнейшего развития. Однако новый очаг выявлен в госпитале ветеранов войн. Инфекционист заверила, что для предотвращения распространения заболевания будут предприняты все меры, работа над этим уже началась.

Однако губернатор Псковской области поручил провести служебную проверку, чтобы выяснить, по какой причине в больнице образовался коронавирусный очаг.

«По этому новому очагу, абсолютно точно, нужно провести служебную проверку. Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении со стороны медицинских работников, главного врача, будем делать соответствующие выводы, — заявил Михаил Ведерников. — Если это профессиональные вещи, понятно, что есть процент, никто не застрахован, нужно чтобы мы все внимательно к этому относились».

Губернатор отметил, что если в Псковской области будут и дальше возникать внутрибольничные очаги, то служебные проверки будут неизбежны. Он также отметил, что сегодня на заседании федерального штаба было доведено, что три этапа выхода из карантина возможны только при соблюдении всех мер и рекомендаций.

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«Любой очаг, уменьшение коек, увеличение смертности — он сразу лишает возможности перейти к этапу частичного снятия ограничений, даже если регион будет готов», — подчеркнул Ведерников.

Отметим, что по данным оперативного штаба региона, в Псковской области за прошедшие сутки выявлено 17 новых носителей SARS-CoV-2. Таким образом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 368 человек. Из них с начала пандемии выздоровело 102 человека, умерло восемь.

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