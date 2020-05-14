Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM Свердловские власти подготовили необходимый коечный фонд на случай, если в регионе увеличится выявляемость COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

На случай роста числа выявлений в регионе готовы развернуть 2897 коек. У большей части из них (2028) имется кислородная разводка, а 1013 коек уже обеспечили аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

«Загрузка коечного фонда, созданного под COVID-19, составляет около 70 процентов в настоящий момент», — уточняют в штабе.

Доступность медицинской помощи по другим направлениям, не связанным с коронавирусом, сохраняется, заявляют власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заявили о поэтапном выходе из «режима самоизоляции». Уже с 19 мая 2020 года разрешат работать магазинам, торговым центрам и предприятиям общепита.

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