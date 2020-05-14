Рязань, , 17:59 — REGNUM Торговлю контрафактной алкогольной продукцией пресекли полицейские на АЗС в Спасском районе Рязанской области. Два иностранца, нарушив миграционное законодательство, продавали напитки водителям-дальнобойщикам, сообщили 14 мая в региональном УМВД.

Алкоголь хранился в припаркованных на территории АЗС легковых и грузовых автомобилях. Дешёвую продукцию продавали водителям большегрузов, проезжающим по федеральной трассе М5 «Урал». Владельцами «склада» оказались 37-летний и 27-летний граждане соседних государств, их задержали. Мужчины были зарегистрированы в Москве, но в последнее время проживали в арендованной квартире в Спасске. Оба они находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Экспертиза признала, что алкоголь является контрафактным. Возбуждено уголовное дело. Из автомобилей злоумышленников изъяли более четырёх тонн нелегальной продукции.