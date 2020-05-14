Москва, , 17:53 — REGNUM Абсолютное большинство жителей России (83%) возмущены и осуждают инцидент с размещением фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк онлайн», свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению 40% опрошенных, это оскорбление памяти и подвигов советских солдат. 27% респондентов называют, это провокацией, 22% — проявлением кощунства, 16% — насмешкой над участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Актом вандализма считают этот инцидент 10% респондентов, попыткой обесценить смысл акции — 9%. Лишь 7% думают, что фото офицеров нацистской Германии в «Бессмертном полку онлайн» — неудачная шутка, розыгрыш. Затруднились ответить 10% опрошенных.

«Есть общее ощущение или заблуждение, что интернет — это такое свободное пространство, где можно практически все. И в этой истории важно, конечно, разобраться. Если речь идет о людях, которые намеренно хотели опорочить нашу историю и оскорбить память 29 миллионов человек, погибших за нашу Родину, то, конечно, они должны понести максимальное серьезное наказание по всей строгости закона. А если это сделали молодые люди, которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война, то их нужно свозить в музей Зои Космодемьянской, который совсем недавно открылся в Московской области, или на панораму в Севастополе, чтобы они своими глазами посмотрели, как их ровесники до последнего защищали нашу страну, а эти ребята поняли, как они заблуждаются и это был бы для них урок на всю жизнь», — считает руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

«Я как раз в числе того подавляющего большинства, которых возмущает факт осквернения «Бессмертного полка». Я считаю, что подобное не просто недопустимо, но невозможно было даже представить, чтобы кому-нибудь подобное пришло бы в голову такое сделать», — рассказала в свою очередь в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алена Август.

«Мне кажется, это не какая-то ошибка пубертатных подростков, а спланированная акция. Потому что это же не единичный случай с постановкой отдельного фото, а это делали прямо целенаправленно, старались. Видимо. кому то очень хочется не только очернить память Победы, но еще и сделать больно тем, кто искренне размещал фото своих родственников. Если раньше различные провокации совершали в реальной жизни, то сейчас, когда мы все живем в интернете, такое пытаются делать в интернете», — подчеркнула эксперт.