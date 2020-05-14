Черкесск, , 17:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выделят земельные участки медработникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Решение об этом было принято в ходе заседания парламента региона.

Депутаты одобрили законопроект, согласно которому в качестве социальной льготы врачам и медсестрам будут предоставляться земельные участки, если они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Земля будет выделяться бесплатно и в приоритетном порядке.

Также льгота коснется многодетных семей из числа медработников, лечащих больных с COVID-19. Им земельные участки будут предоставляться в первоочередном порядке.

По состоянию на 14 мая в Карачаево-Черкесии 588 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за минувшие сутки составил 27 человек. Число выздоровевших достигло 128 человек. Три пациента с COVID-19 умерли.